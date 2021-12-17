هل يعيد حزب سانشيز العلاقات الاسبانية المغربية لنقطة الصفر ؟

هبة بريس _ الرباط

اوردت صحيفة “أوكيدياريو” الإسبانية، أن الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، قرر تخصيص منحة مالية لصالح جمعية صحراوية تنشط بجزر الكناري

وحسب ذات المصدر، فالمنحة تصل إلى 640 ألف و100 أورو لفائدة جمعية “الصداقة الكنارية ”

وجاء في التبرير أن هذه الجمعية ستحصل على الدعم المالي، لأنها تقوم بأعمال إنسانية لصالح المواطنين الصحراويين الذين يعيشون في مخيمات تندوف

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