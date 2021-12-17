ميناء الناظور: إجهاض كمية جد كبيرة من شواحن الهاتف والسماعات

هبة بريس _ يسير الإيحيائي

أجهضت الآمرية بالصرف التابعة لميناء الناظور صباح اليوم الجمعة مخططا كبيرا لتهريب مئات الآلاف من شواحن بطاريات الهواتف والسماعات وإكسيسوارات أخرى لها علاقة بالهواتف الذكية كانت قد دخلت الميناء على متن باخرة تجارية لنقل الحاويات قادمة من الخارج.

الكمية الكبيرة من هذه السلع المهربة وجدت داخل حاوية كبيرة دون ان يتم التصريح بها من طرف التاجر او الوكيل الذي غالبا ما يكلف بالقيام بالإجراءات الجمركية نيابة عن المالك، إثر ذلك فحصت عناصر الجمارك جميع الوثائق للتأكد من مطابقتها لما هو داخل الحاوية ليتبين أن الأمر يتعلق بسلعة مخالفة للمصرح بها لدى إدارة الجمارك حيث أراد المهرب إدخالها إلى التراب الوطني بطريقة ملتوية علما بأنه يعلم أن مثل هذه الشواحن تخضع لمراقبة خاصة ومعايير تقنية دقيقة ومعقدة ولا تحتمل أية تساهلات من طرف السلطات المختصة، باعتبارها تتسبب في عدة كوارث أهمها الحرائق.

وسبق للجهات المعنية ان قامت بعدة حملات في الأسواق قصد محاربة هذه الأنواع من الشواحن وغيرها ضمانا لإستعمال آمن يتوفر على المعايير المعمول بها وطنيا ودوليا، ومن ضمن هذه الجهات عناصر الجمارك التي لا تتوانى في حجز مثل هذه السلع عند كل المعابر الحدودية

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0