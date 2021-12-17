والد بلايلي يحسم الجدل ويكشف سبب فسخ عقد ابنه عقب هدف إقصاء قطر

هبة بريس _ الرباط

بعد يوم من تسجيله هدف فوز منتخب بلاده وإقصاء قطر المضيفة ضمن نصف نهائي كأس العرب في كرة القدم، يثار الجدل بشأن إعلان نادي قطري فسح عقد نجمه الجزائري يوسف بلايلي، الأمر الذي رد عليه والد ومدير أعمال اللاعب.

وكان نادي قطر القطري أعلن تخليه “بالتراضي” عن نجمه الجزائري الذي كان عقده مع قطر يمتد حتى يونيو المقبل. وكتب في موقعه الرسمي “تمت الإجراءات بعد مشاورات بين اللاعب والنادي”.

ونقلت صحيفة الشروق الجزائرية عن حفيظ، والد ومدير أعمال اللاعب، أنه “يخطط لنقل بلايلي إلى ناد أوروبي كبير قبل انطلاق نهائيات كأس أمم أفريقيا في 9 يناير المقبل”.

وكان بلايلي سجل هدف الفوز الدراماتيكي للجزائر، الأربعاء، على قطر (2-1) في الدقيقة 17 من الوقت المحتسب بدلا عن ضائع على استاد الثمامة، متابعا ركلة جزاء صدها له الحارس.

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