حادثة سير بخريبكة
سيارة اسعاف

إصابات إثر حادث خطير نواحي طرفاية

2021-12-17 / 6:35 مساءً
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هبة بريس _ اشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصادرها الخاصة، أن سيارة خفيفة من نوع كيا “KIA, كانت في طريقها نحو مدينة العيون زوال اليوم الجمعة, وعلى متنها أشخاص من ساحل العاج من بينهم 4 نساء.

وحسب ذات المصادر، التي أكدت أن السيارة تعرضت لحادث على مستوى السبخة، بين مدينة طرفاية وجماعة أخفنير الترابية، بالطريق الوطنية رقم واحد، بعد أن فقد السائق السيطرة على المقود، مما تسبب في انقلابها وتدحرجها عدة مرات على قارعة الطريق.

المصدر ذاته أورد، أن الحادث خلف إصابة 5 أشخاص تم نقلهم على وجه السرعة عبر إسعاف الوقاية المدنية, إلى المركز الصحي بطرفاية من أجل تلاقي الاسعافات الأولية, فيما قامت مصالح الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي لجماعة أخفنير، بنقل الأربعة الاخرين من أجل تعميق البحث معهم حول ملابسات الحادث خصوصاً أن السائق لاذا بالفرار إلى وجهة غير معلومة فور إنقلاب السيارة.

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