مصرع سائق شاحنة في حادث سير بين تازة وجرسيف

ع محياوي _ هبة بريس

شهدت طريق السيار الرابطة بين تازة وجرسيف ، اليوم الجمعة 17 دجنبر الجاري، حادثة سير مميتة ، تسببت في مصرع سائق شاحنة على الفور .

وتعود تفاصيل الواقعة، هذا في الوقت الذي كانت فيه الشاحنة محملة بأكياس من الأعلاف بعد أن انحرفت عن مسارها بسبب اصطدام عنيف بالحاجز الحديدي الوقائي، نتج عنه انقلاب الشاحنة إلى أسفل السفح .

وفور علمهم بالحادث حلت على الفور عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية إلى عين المكان للقيام بالمتعين ، فيما تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بجرسيف لإخضاعها للتشريح الطبي وفتح تحقيق في الواقعة

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