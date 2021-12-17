مصرع سائق شاحنة في حادث سير بين تازة وجرسيف
ع محياوي _ هبة بريس
شهدت طريق السيار الرابطة بين تازة وجرسيف ، اليوم الجمعة 17 دجنبر الجاري، حادثة سير مميتة ، تسببت في مصرع سائق شاحنة على الفور .
وتعود تفاصيل الواقعة، هذا في الوقت الذي كانت فيه الشاحنة محملة بأكياس من الأعلاف بعد أن انحرفت عن مسارها بسبب اصطدام عنيف بالحاجز الحديدي الوقائي، نتج عنه انقلاب الشاحنة إلى أسفل السفح .
وفور علمهم بالحادث حلت على الفور عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية إلى عين المكان للقيام بالمتعين ، فيما تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بجرسيف لإخضاعها للتشريح الطبي وفتح تحقيق في الواقعة
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7 تعليقات
انصح الساىقين باجتناب السرعة لانها هي السبب الاول في ارتكاب اغلب حواذث السير ثم تليها تناول الهاتف النقال اثناء السياقة هو ايضا يؤدي الى حواذث خطيرة قد تكون مميتة
إن لله وإن إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضه من رياض الجنه..
من المتوقع ان هذه الحادثة المؤلمة التي تسببت في وفاة السائق هي السرعة المفرطة. او عدم احترام قانون السير…
في التأني السلامة وفي العجلة الندامة لاداعي للسرعة المفرطة التي تسبب في الوفاة أو الإعاقة البدنية…
إن لله وإن إليه راجعون . لاداعي للسرعة…
يجب احترام قانون السير بالاخص العلامات الطرقية .من أجل تجنب حادثة السير.
ربما والله أعلم أن السائق كان متعطي للكحول او المخذرات وهذا ماسبب له في الحادثة المؤلمة التي أدت به الى الموت فورا . لاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون.