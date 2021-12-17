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وزير الصحة الألماني: نتوقع موجة خامسة “هائلة وغير مسبوقة”

2021-12-17 / 3:39 مساءً
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هبة بريس - وكالات

توقع وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ، اليوم الجمعة، أن تطلق سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا “موجة خامسة هائلة” من الوباء.

وفي زيارة لمنطقة ساكسونيا السفلى، قال الوزير لاوترباخ، وهو أستاذ سابق في علم الأوبئة معروف بتوقعاته المتشائمة عن فيروس كورونا، إنه ينبغي لألمانيا أن تستعد لمواجهة تحد “لم نره أبدا بهذا الشكل من قبل”، بحسب وكالة رويترز.

و يحاول العلماء اكتشاف المزيد من المعلومات عن متحور كورونا الجديد “أوميكرون”، الذي حُدد حديثا، حيث رجح بعضهم أنه ربما يكون تطور في أنواع حيوانية من المحتمل أن تكون قوارض.

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