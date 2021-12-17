سعد لمجرد ووالدته

موازاة و ذكرى ميلاد والدته.. سعد لمجرد:” سامحيني إذا قصرت فحقك في يوم من الأيام”

2021-12-17 / 2:20 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

بمناسبة عيد ميلادها، وجه النجم المغربي سعد المجرد رسالة لوالدته الفنانة المغربية نزهة الركراكي، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”.

و نشر لمجرد عبر نفس المنصة، صورة تجمعه بوالدته مرفوقة بالتعليق التالي :”اليوم عيد ميلادك يا ميمتي الله يخليك ليا يا منبع الحب”.

و أضاف:” و يا من علمتني المعنى الحقيقي للحياة من صبر و صمود و عزيمة و عدم استسلام و اصرار و مثابرة ثم نجاح، حبيبتي يا نور العين: ” أنا تراب رجليك يا ميمتي” سامحيني إذا قصرت فحقك في يوم من الأيام”.

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