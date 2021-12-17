موازاة و ذكرى ميلاد والدته.. سعد لمجرد:” سامحيني إذا قصرت فحقك في يوم من الأيام”
نجلاء مزيان: هبة بريس
بمناسبة عيد ميلادها، وجه النجم المغربي سعد المجرد رسالة لوالدته الفنانة المغربية نزهة الركراكي، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”.
و نشر لمجرد عبر نفس المنصة، صورة تجمعه بوالدته مرفوقة بالتعليق التالي :”اليوم عيد ميلادك يا ميمتي الله يخليك ليا يا منبع الحب”.
و أضاف:” و يا من علمتني المعنى الحقيقي للحياة من صبر و صمود و عزيمة و عدم استسلام و اصرار و مثابرة ثم نجاح، حبيبتي يا نور العين: ” أنا تراب رجليك يا ميمتي” سامحيني إذا قصرت فحقك في يوم من الأيام”.
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