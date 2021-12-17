سلطات البيضاء تفرض على ملاهي عين الدياب إلغاء حفلات “البوناني”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

مع اقتراب نهاية السنة و حفلات أعياد الميلاد، يبدو أن أيام الدار البيضاء و للسنة الثانية تواليا ستكون هادئة خلال هاته المناسبة بعدما تعودت ملاهيها و فضاءاتها العامة على الصخب و النشاط حتى ساعات متأخرة من ليالي “البوناني”.

و بالرغم من دنو موعدها، غير أن مظاهر الاحتفالات برأس السنة الميلادية تغيب لحدود الساعة بأغلب مناطق العاصمة الاقتصادية و خاصة بالمتاجر الكبرى و المناطق السياحية.

و من بين المناطق التي تعود سكان البيضاء و زوارها على الاحتفاء بليلة “البوناني” بفضاءاتها نجد عين دياب، هذا المحج الذي بات يعيش على وقع العطالة بعد إغلاق أغلب الملاهي الليلية و الحانات و المطاعم أبوابها بسبب قرارات كورونا و ضعف الإقبال.

و حسب ما علمت هبة بريس من أحد مسيري الملاهي الليلية بعين دياب، فقد توصلوا مؤخرا بتوجيهات من السلطات المحلية تفيد بعدم تنظيم أي سهرات فنية خلال مناسبة رأس السنة الميلادية.

و أوضح ذات المصدر أن تعليمات صدرت من السلطات المحلية فرضت عليهم إلغاء الحفلات الموسيقية التي تعودوا على تنظيمها بالملاهي ليلة فاتح السنة الميلادية الجديدة، و ذلك ضمن حزمة إجراءات تم إقرارها بعد ظهور متحور أوميكرون بالمدينة.

و شدد المصدر نفسه على أن أرباب الملاهي و المطاعم بعين دياب باتوا يواجهون مصيرا مجهولا بسبب الديون المتراكمة و غياب الدعم و توقف الخدمات المقدمة و ضعف الإقبال في ظل تجاهل الحكومة لملفهم المطلبي رغم الضرر الكبير الذي لحقهم.

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