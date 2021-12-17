أمن الناظور يوقف شخصين متورطين في السرقة بالعنف

هبة بريس - الناظور

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الناظور، صباح أمس الخميس 16 دجنبر الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 31 و26 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض.

وكان المشتبه فيهما قد أقدما فجر أمس الخميس على تعريض سائق سيارة أجرة وأحد ركابها للسرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض بمنطقة بني أنصار، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هويتيهما وتوقيفهما وبحوزتهما جميع المسروقات، وذلك بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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