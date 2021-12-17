حمد الله
حمد الله يقدم اعتذاره لمدرب النصر السعودي

رسميا.. حمدالله ينتقل إلى نادي اتحاد جدة

2021-12-17 / 1:14 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلن اتحاد جدة، تعاقده رسميا مع المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لمدة موسم ونصف الموسم.

ويأتي تعاقد الفريق الغربي مع المهاجم المغربي، بعدما أنهت إدارة نادي النصر عقد حمدالله، لأسباب وصفتها بالقانونية والمشروعة مطلع الشهر الجاري.

وانتقل حمدالله إلى النصر كلاعب حر في صيف 2018، وأصبح هدافاً تاريخياً للدوري السعودي للمحترفين برصيد 34 هدفاً، كما ساهم بالفوز ببطولة الدوري ذلك الموسم وبطولة كأس السوبر السعودي “مرتين”.

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