الرئيس الأمريكي جو بايدن

بايدن للأمريكيين: فصل الشتاء سيحمل المرض الشديد والموت لغير الملقحين

2021-12-17 / 12:52 مساءً
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هبة بريس - وكالات

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن مواطنيه من أن متحور “أوميكرون” من فيروس كورونا قد وصل إلى بلاده، وسوف يبدأ بالتفشي بشكل أسرع بكثير من باقي المتحورات.

وقال بايدن إن “الحماية الحقيقية الوحيدة هي أن تتلقوا اللقاح”، محذرا من أن “فصل الشتاء سيحمل المرض الشديد والموت لغير الملقحين”.

ودعا بايدن مواطنيه إلى تلقي اللقاحات المضادة للفيروس بما في ذلك الجرعات المعززة

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‫2 تعليقات

  2. هااااا لي قالت الشوافة
    هذه الجملة فقط الاستهزاء، وماذا عن رئيس وزراء امريكا السابق الذي مات بكوفيد رغم انه ملقح تلقيها كاملا

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