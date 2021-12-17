سلطات ابن مسيك تشدد المراقبة بالمستشفى الذي ترقد به ضحية “أوميكرون”

2021-12-17 / 12:37 مساءً
13
هبة بريس ـ الدار البيضاء

علمت هبة بريس من مصادر خاصة أن الحالة الوحيدة المسجلة لحدود الساعة بمتحور أوميكرون و التي تم اكتشافها قبل يومين بالدار البيضاء، ترقد بمستشفى ابن مسيك بالعاصمة الاقتصادية.

و أوضحت ذات المصادر، أن السلطات المحلية ضاعفت من إجراءات المراقبة بمستشفى ابن مسيك الإقليمي بالدار البيضاء و تم وضع عناصر أمنية بمختلف مرافق هاته المؤسسة الصحية.

و حسب ذات المصدر، فالهدف من تشديد الإجراءات بمستشفى ابن مسيك هو تفادي مخالطة أي شخص للشابة المصابة بمتحور أوميكرون رغم أنه تم عزلها بجناح خاص.

و تحرص عناصر الأمن المرابطة بعين المكان، بمعية عناصر الأمن الخاص على فرض التدابير الوقائية لكل الوافدين على المستشفى مع توجيههم لفضاءات تم تخصيصها للمرضى و ذلك لتفادي اقترابهم من الجناح الخاص بالعزل و الذي ترقد به حاليا الشابة المصابة بمتحور أوميكرون.

هذا و سبق لوزير الصحة أن أكد بأن الحالة المكتشفة هي لمتحور داخلي بالدار البيضاء، و يجري حاليا جرد و تحديد لائحة المخالطين و تتبع حالاتهم، علما أن بعض أفراد المصابة تم التأكد من إصابتهم بكورونا من سلالة دلتا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تسجيل 209 إصابات وحالتي وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 209 إصابات وحالتي وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

2021-12-17 / 4:12 مساءً
Photo of تحديد قائمة أنشطة الصناعة التقليدية يهدف إلى تعزيز الإطار القانوني للصناع التقليديين

تحديد قائمة أنشطة الصناعة التقليدية يهدف إلى تعزيز الإطار…

2021-12-17 / 3:16 مساءً
Photo of سلطات البيضاء تفرض على ملاهي عين الدياب إلغاء حفلات “البوناني”

سلطات البيضاء تفرض على ملاهي عين الدياب إلغاء حفلات…

2021-12-17 / 1:49 مساءً
Photo of المغرب يستضيف أشغال المؤتمر الدولي ال10 للحدائق الجيولوجية العالمية لليونسكو

المغرب يستضيف أشغال المؤتمر الدولي ال10 للحدائق الجيولوجية العالمية…

2021-12-17 / 12:04 مساءً
Photo of أكادير: إنطلاق تنزيل مشروع قاطرات النقل الجوي للسياح ” التليفيريك”

أكادير: إنطلاق تنزيل مشروع قاطرات النقل الجوي للسياح ”…

2021-12-17 / 11:55 صباحًا
Photo of تفاصيل إعادة العالقين.. خمس مطارات مغربية تستقبل الرحلات الجوية

تفاصيل إعادة العالقين.. خمس مطارات مغربية تستقبل الرحلات الجوية

2021-12-17 / 11:17 صباحًا
Photo of المحامون الشباب بالناظور والدريوش يرفضون إعتماد الجواز الصحي لولوج المحاكم

المحامون الشباب بالناظور والدريوش يرفضون إعتماد الجواز الصحي لولوج…

2021-12-17 / 10:47 صباحًا
Photo of أكادير: سلطة “تدارت” تضبط شاحنة تفرغ النفايات وتحرر محضر الى النيابة العامة

أكادير: سلطة “تدارت” تضبط شاحنة تفرغ النفايات وتحرر محضر…

2021-12-17 / 10:18 صباحًا
Photo of طقس الجمعة.. أجواء باردة وقطرات مطرية بهذه المناطق

طقس الجمعة.. أجواء باردة وقطرات مطرية بهذه المناطق

2021-12-17 / 7:00 صباحًا
Photo of مكافحة الإرهاب: واشنطن تشيد باستراتيجية المغرب

مكافحة الإرهاب: واشنطن تشيد باستراتيجية المغرب

2021-12-16 / 9:13 مساءً

‫13 تعليقات

  1. المتحور الجديد اوميكرون الذي ظهر في الدار البيضاء ومنعوا الاختلاط فأين هذه المعدات الطبية أصلا لمحاربة هذآ المتحور هههه.

  3. نتمنى السنة الميلادية الجديدة أن يرفع الله علينا هذآ المتحور الجديد اوميكرون ويبعده عنا كما بعدت السماء عن الارض.

  6. الأمر غريب جدآ عن أمره لاندري كيف دخل هذآ المتحور الجديد اوميكرون الى المغرب على علم اننا جميع الاحتياطات اللازمة ضده موجودة (فتح إغلاق فتح إغلاق فتح إغلاق هههههههههههه) كيف دخل…!!!!!

  8. كلما ظهر متحور جديد إلا وقامت اللجنة العلمية باستخراج نوع جديد من اللقاح المضاد لهذا المتحور الجديد هههههههههههه.

  9. جسمنا أصبح ملكهم وليس ملكنا . والأمر الغريب هو عدد الجرعات التي يفرضونها علينا.لاحولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  13. لانريد الرجوع الى الحجر الصحي مرة أخرى يجب الحد من هذآ المتحور الجديد اوميكرون ويجب على الحكومة إغلاق مدينة الدار البيضاء والمنع من الدخول إليها من أجل عدم انتشاره

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق