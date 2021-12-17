سلطات ابن مسيك تشدد المراقبة بالمستشفى الذي ترقد به ضحية “أوميكرون”
علمت هبة بريس من مصادر خاصة أن الحالة الوحيدة المسجلة لحدود الساعة بمتحور أوميكرون و التي تم اكتشافها قبل يومين بالدار البيضاء، ترقد بمستشفى ابن مسيك بالعاصمة الاقتصادية.
و أوضحت ذات المصادر، أن السلطات المحلية ضاعفت من إجراءات المراقبة بمستشفى ابن مسيك الإقليمي بالدار البيضاء و تم وضع عناصر أمنية بمختلف مرافق هاته المؤسسة الصحية.
و حسب ذات المصدر، فالهدف من تشديد الإجراءات بمستشفى ابن مسيك هو تفادي مخالطة أي شخص للشابة المصابة بمتحور أوميكرون رغم أنه تم عزلها بجناح خاص.
و تحرص عناصر الأمن المرابطة بعين المكان، بمعية عناصر الأمن الخاص على فرض التدابير الوقائية لكل الوافدين على المستشفى مع توجيههم لفضاءات تم تخصيصها للمرضى و ذلك لتفادي اقترابهم من الجناح الخاص بالعزل و الذي ترقد به حاليا الشابة المصابة بمتحور أوميكرون.
هذا و سبق لوزير الصحة أن أكد بأن الحالة المكتشفة هي لمتحور داخلي بالدار البيضاء، و يجري حاليا جرد و تحديد لائحة المخالطين و تتبع حالاتهم، علما أن بعض أفراد المصابة تم التأكد من إصابتهم بكورونا من سلالة دلتا.
13 تعليقات
المتحور الجديد اوميكرون الذي ظهر في الدار البيضاء ومنعوا الاختلاط فأين هذه المعدات الطبية أصلا لمحاربة هذآ المتحور هههه.
من المؤكد أن هذآ المتحور الجديد سيجلب معه الجرعة الرابعة والخامسة وووووووو ولن ينتهي هههههههههههه.
نتمنى السنة الميلادية الجديدة أن يرفع الله علينا هذآ المتحور الجديد اوميكرون ويبعده عنا كما بعدت السماء عن الارض.
اللهم في هذا اليوم المبارك من يوم الجمعة أن ترفع عنا هذآ المتحور الجديد اوميكرون وجميع امتك الإسلامية يآرب.
نخاف ان تكرر الكرة مرة أخرى ونرجع إلى الصفر هههههههه…
الأمر غريب جدآ عن أمره لاندري كيف دخل هذآ المتحور الجديد اوميكرون الى المغرب على علم اننا جميع الاحتياطات اللازمة ضده موجودة (فتح إغلاق فتح إغلاق فتح إغلاق هههههههههههه) كيف دخل…!!!!!
ربما اللقاحات هي المسبب الرئيسي في ظهور المتحورات كديلتا .واوميكرون…..
كلما ظهر متحور جديد إلا وقامت اللجنة العلمية باستخراج نوع جديد من اللقاح المضاد لهذا المتحور الجديد هههههههههههه.
جسمنا أصبح ملكهم وليس ملكنا . والأمر الغريب هو عدد الجرعات التي يفرضونها علينا.لاحولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نخاف من العودة كما في السابق .الحجر الصحي من جديد هذآ ما تنتظره الحكومة هههههههههههه.
أصبحنا في أيديهم كلعبة كورة القدم يلعبون بنا كما يشاؤون حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
نرجوا من الله تعالى السلامة والعافية وأن يرفع عنا هذآ المتحور الجديد اوميكرون.
لانريد الرجوع الى الحجر الصحي مرة أخرى يجب الحد من هذآ المتحور الجديد اوميكرون ويجب على الحكومة إغلاق مدينة الدار البيضاء والمنع من الدخول إليها من أجل عدم انتشاره