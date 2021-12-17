أكادير: إنطلاق تنزيل مشروع قاطرات النقل الجوي للسياح ” التليفيريك”

2021-12-17 / 11:55 صباحًا
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

من المرتقب أن تبدأ الاشغال في الاسابيع القادمة في المشروع السياحي الترفيهي المتعلق بالقاطرات المخصصة لنقل السياح جوا ” التليفيريك “، والذي سيربط بين قنطرة تلضي وسط المدينة، بمحطة أكادير أوفلا.

وقال مصدر مطلع ل ” هبة بريس” أن العربات التي سيتم استعمالها تتميز بجودة عالية وطاقتها الاستيعابية 10 أفراد .

واعتبر مهنيون أن هذا المشروع الاكبر وطنيا سيلعب دورا مهما في تنشيط الحركة السياحية ما بعد جائحة كورونا .

وكانت الجماعة الترابية لاكادير، وقعت اتفاقية مع شركة “دنيا لاند”، لإنجاز مشروع “تيليفيريك”، وذلك من أجل نقل الأشخاص في مرحلة أولى إلى قصبة أكادير أوفلا، ثم إلى المشروع السياحي “دنيا لاند”، وحظي المشروع بالموافقة المبدئية للمركز الجهوي للاستثمار سوس ماسة، ثم تداول بشأنه المجلس الجماعي لأكادير خلال دورته العادية لشهر أكتوبر 2020، قبل أن يصادق عليه في إطار التكامل مع الاتفاقية 07/2020، المتعلقة بإعادة تأهيل قصبة أكادير أوفلا.

وتنص الاتفاقية، على أن جماعة أكادير، ملزمة بتعبئة مسار تحت أجواء، لمشروع خط “التيليفيريك”، على طول 1683.57 متر طولي، وبعرض 10 أمتار، طبقا للتصميم المرفق بالاتفاقية، فضلا عن اتخاذها جميع الإجراءات الإدارية المطلوبة، لتمكين الشركة المعنية من استغلال المسار المذكور .

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