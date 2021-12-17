تفاصيل إعادة العالقين.. خمس مطارات مغربية تستقبل الرحلات الجوية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

قررت السلطات المغربية السماح بإعادة العالقين خارج أرض الوطن وفق بروتوكول خاص يقضي بتزجيتهم فترة عزل صحي بالمغرب في فنادق خاصة على نفقة الحكومة، قبل أن تضع مدة زمنية لوقف العمل بهذا القرار و إغلاق الحدود مجددا في 23 دجنبر الجاري بسبب ظهور متحور أوميكرون داخلي.

و تقرر أن تنطلق رحلات إجلاء المواطنين المغاربة المقيمين بالمملكة و الذين غادروها مؤخرا لأي سبب من الأسباب من ثلاث مطارات دولية متواجدة بكل من دبي الإماراتية و لشبونة البرتغالية و اسطنبول التركية.

و يحق لكل المغاربة المقيمين بالمملكة والمتواجدين حاليا خارجها، مهما كانت دول تواجدهم، السفر نحو المدن الثلاث السالفة الذكر و حجز تذكرة طائرة الخطوط الملكية المغربية للعودة للوطن، حيث تم فتح باب الإجلاء لكل المواطنين و ليس فقط للمتواجدين بالإمارات و تركيا و البرتغال.

و تم إعداد خمس مطارات مغربية لاستقبال 18 رحلة إجلاء ، و هي مطارات الدار البيضاء و فاس و مراكش و طنجة و أكادير، مع برمجة أكبر عدد من الرحلات بمطار محمد الخامس الذي ستفد عليه رحلات من المدن الثلاث.

و تم توفير حافلات مجهزة بمعدات و فرق التدخل الطبي بمختلف المطارات السالفة الذكر، حيث بمجرد حلول الوافدين على أرض الوطن، ستجرى لهم اختبارات سريعة للكشف عن كورونا، و يتم نقلهم وفق بروتوكول خاص لفنادق مصنفة بضواحي المطارات.

و سيمضي الوافدون سبعة أيام من الحجر الصحي بالفنادق المعنية على نفقة الحكومة، و ستجرى لهم اختبارات PCR للكشف عن كورونا كل يومين، مع مراقبة حالاتهم بشكل يومي و مستمر من طرف فرق طبية ستتواجد بالفنادق طيلة أسبوع الحجر، قبل السماح لهم بمغادرة فضاء العزل و التوجه لمنازلهم.

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