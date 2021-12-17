القدس

أوكرانيا تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل

2021-12-17 / 11:04 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أعلنت أوكرانيا اعترافها بالقدس المحتلة، عاصمة لإسرائيل، أمس الخميس وستفتح مكتب سفارة في المدينة العام المقبل.

وأفادت صحيفة يسرائيل هايوم العبرية، مساء أمس الخميس، بأن أوكرانيا أعلنت اعترافها بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، وذلك بمناسبة مرور 30 عاما على بدء العلاقات بين إسرائيل وأوكرانيا.

وذكرت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني أن أوكرانيا ستفتح مقرا لها في القدس المحتلة، على أن يكون هذا المكتب مسؤولا عن تعزيز العلاقات التجارية والتكنولوجية بين البلدين.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن فلاديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني، قد صرح من قبل بأن إسرائيل نموذجا يحتذى به للشعب الأوكراني.

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