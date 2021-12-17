A man displays his vaccine passport before being allowed into a government office, in Rabat, Morocco, Thursday, Oct. 21, 2021. Morocco has made vaccine passports mandatory for people to access governmental offices, malls, gyms and other spaces to push its vaccination campaign. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

المحامون الشباب بالناظور والدريوش يرفضون إعتماد الجواز الصحي لولوج المحاكم

2021-12-17 / 10:47 صباحًا
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هبة بريس : وجدة

انعقد مكتب جمعية المحامين الشباب بالناظور- الدريوش عن بعد في اجتماع طارئ يوم 16 دجنبر الجاري والذي خصص لتدارس نقطة فريدة تتعلق بالرسالة الثلاثية الصادرة عن وزارة العدل و رئاسة السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، والمتعلقة باعتماد جواز التلقيح للولوج للمحاكم، وبعد اطلاع أعضاء مكتب الجمعية على مضمونها وتدارسها من جميع الجوانب والإطلاع على بلاغ جمعية هيئات المحامين بالمغرب الصادر بتاريخ 14 دجنبر 2021، فإن مكتب الجمعية يعلن للرأي العام المهني والوطني ما يلي :
– دعوة هيئة المحامين بالناظور نقيبا ومجلسا إلى حماية الممارسة المهنية من داخل المحاكم.
– تذكيره بكون أن مهنة المحاماة لا تخضع لوصاية أي سلطة وإنما تبقى مهنة إنسانية مستقلة.
– يعبر عن رفضه التام لتلك الرسالة شكلا ومضمونا.
– إدانته لما يمثله هذا الإجراء من مصادرة لحق جميع المواطنين في الولوج المستنير للعدالة دفاعا عن حقوقهم وحرياتهم.
– يؤكد دعمه لكل المخرجات التي اتخذتها الإطارات المهنية الرافضة لإجبارية التلقيح وحمل الجواز.
– إن جمعية المحامين الشباب بالناظور- الدريوش وفي إطار دفاعها عن استقلال مهنة المحاماة فإنها تدعوا جموع المحامين إلى الرفض التام للإدلاء بالجواز الصحي للولوج لمختلف المحاكم.
– دعوة الجهات المصدرة للرسالة إلى تحمل مسؤوليتها عما قد يترتب من احتقان وتأجيج للوضع داخل مرفق القضاء نتيجة تطبيق هذا الإجراء.
– تسجيل استعداد جمعية المحامين الشباب بالناضور- الدريوش للدخول في كل الأشكال النضالية دفاعا عن المهنة والمنتسبين إليها ضد أي منع أو تعسف.
ويؤكد مكتب الجمعية أنه سيبقى في حالة انعقاد لمواكبة تطورات الوضع واتخاذ ما يلزم من خطوات نضالية دفاعا عن المهنة والمنتسبين إليها.

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