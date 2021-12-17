المستشار السياسي لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط يواصل جولته بالإقاليم الجنوبية للمملكة

2021-12-17 / 8:00 صباحًا
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هبة بريس-أشعبان لحبيب

بعد أن تم إستقبال الوفد الأمريكي التابع للسفارة الأمريكية بالرباط، من طرف عمدة مدينة العيون حمدي ولد الرشيد، وكذا والي جهة العيون السيد بيكرات عبد السلام الأربعاء بمدينة العيون كبرى حواضر الصحراء المغربية، حط الرحال الوفد الامريكي بجهة الداخلة واذ الذهب اليوم الخميس 16 دجنبر 2021 حيث كان في إستقباله السيد الخطاط ينجا رئيس جهة الداخلة، ذات الوفد يتقدمه السيد ديفيد فيشر David Fisher المستشار السياسي لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط.

زيارة الوفد الأمريكي الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية يأتي في إطار زيارة ميدانية للإطلاع عن كثب على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والحقوقية بجهة الداخلة واذ الذهب.

وتم خلال هذا الاستقبال التطرق إلى مختلف القضايا المتعلقة بجهة الداخلة وادي الذهب، خاصة ما يتعلق بدور المجلس الجهوي في تنمية القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بالجهة، كما تم التطرق للاستثمارات التي قامت بها الجهة في ما يتعلق بمجالات السياحة، والفلاحة واللوجيستيك وكل ما يتعلق بالاستثمارات الكبرى.

الديبلوماسي الأمريكي الذي وقف على مستوى النهضة العمرانية والتنموية التي تشهدها جهة الداخلة وادي الذهب، في مختلف القطاعات كالصيد البحري، والسياحة والفلاحة، والصناعة والتجارة، والسكن والتعليم،والتشغيل والبنيات التحتية، خاصة بعد إطلاق النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة، والذي أعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادس نصره الله نصرا عظيما، وكذا جو الإنفتاح والديموقراطية والأمن والإستقرار الذي تشهده الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.

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