إبراهيم خاي يجري عمليه جراحية مستعجلة…و مراد العشابي يكشف التفاصيل

2021-12-16 / 11:55 مساءً
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هبة بريس _ نجلاء مزيان

نجلاء مزيان: هبة بريس

خضع الفنان القدير، إبراهيم خاي لعملية جراحية، صباح يومه الخميس، استدعت نقله على وجه السرعة إلى إحدى المستشفيات بمدينة مراكش.

و في هذا الصدد نشر الإعلامي والممثل المغربي، مراد العشابي عبر حائطه الفايسبوكي، تدوينة جاءت كالتالي:” اجرى اخي وصديقي الفنان ابراهيم خاي، عملية جراحية عاجلة كللت بالنجاح، دعواتكم له بالشفاء العاجل والعودة الى بلاطو التصوير في القريب العاجل”.

و عن حالة الفنان إبراهيم خاي الصحية، قال الإعلامي المغربي في تصريح خص به جريدة هبة بريس الالكترونية، أنها مستقرة حاليا، مضيفا أن المرض جعل الفنان المغربي يتغيب عن تصوير باقي مشاهده من السلسلة الكوميدية “أنا وكانتي” من إخراج علي الطاهري.

و شارك إبراهيم خاي في الكثير من الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية منذ نهاية الستينات، ومن بين أبرز وأنجح أعماله سلسلة مبارك ومسعود في رمضان 2008.

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