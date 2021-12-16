أنطونيو غوتيريش

غوتيريش: زيارتي الأخيرة لهذا العام ستكون إلى لبنان

2021-12-16 / 11:25 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، إنه سيتوجه إلى بيروت في زيارته الأخيرة لهذا العام، للتعبير عن التضامن مع الشعب اللبناني.

الأمم المتحدة- سبوتنيك. جاء في بيان للأمم المتحدة: “زيارتي الأخيرة لهذا العام ستأخذني إلى بلد يقع في قبضة كل هذه التحديات وأسوأ منها”.

وأضاف: “أتطلع إلى السفر إلى لبنان بدعوة من الحكومة في زيارة رسمية للتعبير عن تضامني مع الشعب اللبناني، الذي عانى لفترة طويلة جدا”.

ويصل الأمين العام إلى لبنان بعد ظهر يوم الأحد، حيث يلتقي بالرئيس ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي، إضافة إلى القيادات الدينية والمجتمع المدني في البلاد.

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