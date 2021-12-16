السعيدية .. المجلس الجماعي يحدث مبادرة مشروع مصحة جماعية لتعويض النقص في العرض الصحي

2021-12-16 / 10:53 مساءً
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هبة بريس : وجدة

في بادرة اجتماعية اتجاه ساكنة مدينة السعيدية التابعة ترابيا لإقليم بركان، المتعلق بتعويض الخصاص للعرض الصحي بالمدينة، قام المجلس الجماعي بمبادرة إحداث مصحة جماعية.

وحسب المراسلة الموجهة لكل من عامل إقليم بركان ومندوب الصحة والحماية الاجتماعية بالإقليم، فالمجلس الجماعي يلتمس بدعم المبادرة بحكم أن ساكنة جماعة السعيدية تعاني من مواجهة حالات الاستشفاء المستعجلة التي كانت تتوارد على قسم المستعجلات بالمستشفى المحلي بهدف تلقي الاسعافات الأولية بعد تخصيصه لمعالجة المصابين بجائحة كوفيد 19.

وتضيف المراسلة، ولتجاوز هذه الوضعية نعتزم إحداث مصحة جماعية بالسعيدية بشراكة مع المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية وجمعية تنمية الفضاءات العمومية ومتدخلين آخرين.

ونظرا للصيغة الاستعجالية يلتمس المجلس الجماعي من عالم الإقليم التدخل لدى الشركاء الآخرين لتوقيع الاتفاقية، حيث تمت دعوة المندوب الإقليمي للصحة والحماية الاجتماعية لعقد اجتماع يوم الجمعة 17 دجنبر الجاري قصد إعداد الاتفاقية وتحديد نوعية المساهمة للإشراف وتتبع المشروع وإخراجه لحيز الوجود.

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