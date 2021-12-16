نادي قطر يفسخ عقده مع الجزائري يوسف بلايلي

هبة بريس _ متابعة

أعلن نادي قطر، الخميس، فسخ عقد اللاعب الجزائري، يوسف بلايلي، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 2023.

وقال النادي في بيان، إن الإدارة اتفقت مع المحترف الجزائري، يوسف بلايلي، على فسخ العقد الذي يربط بينهما بالتراضي.

وأضاف البيان أن فسخ العقد جاء بعد مشاورات مع اللاعب

وبحسب متابعين، فإن فسخ العقد يأتي لإتاحة الفرصة لبلايلي، للالتحاق بنادي أوروبي، بعدما سطع نجمه بشكل لافت خلال كأس أمم أفريقيا التي توجت بها الجزائر في 2019، وكذلك مساهمته بقسط كبير في تأهل فريقه للقاء النهائي في كأس العرب الجارية في قطر

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