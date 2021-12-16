براءة عمرو أديب من قضية “سب و قذف” محمد رمضان

2021-12-16 / 10:12 مساءً
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هبة بريس _ نجلاء مزيان

نجلاء مزيان: هبة بريس

أصدرت محكمة جنح الشيخ زايد، حكما ببراءة الإعلامي المصري عمرو أديب، من تهمتي السب و القذف في حق الفنان محمد رمضان.

و قضت المحكمة ذاتها، في وقت سابق، بتغريم أديب عشرة آلاف جنيه، ليقوم الإعلامي المصري بعد ذلك برفض الدعوى.

واتهمت الدعوى القضائية عمرو أديب باستغلال “وظيفته ومخالفة ميثاق العمل بها، كما أنه أراد أن يحقق لنفسه سبقا صحفيا وشهرة زائفة، عبر توجيه عبارات وألفاظ وسب وقذف وتشهير برمضان”.

وجاء في الدعوى كذلك أن أديب “هدد رمضان من خلال منصته الإعلامية، بقصد النيل من سمعته وشرفه”، مطالبة إياه بدفع تعويض قدره 1000001 جنيه.

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