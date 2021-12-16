كورونا يضرب نجوم ريال مدريد

2021-12-16 / 10:05 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أعلن ريال مدريد الإسباني، الخميس، عن خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا، بعد يوم واحد فقط من إعلانه إصابة ظهيره البرازيلي مارسيلو وصانع ألعابه الكرواتي لوكا مودريتش.

وقال الفريق في بيان على موقعه الرسمي أن الويلزي غاريث بايل وماركو أسينسيو والبرازيلي رودريغو والحارس الأوكراني أندريي لومين انضموا إلى قائمة المصابين.

كما أعلن الفريق عن إصابة الإيطالي، دافيدي أنشيلوتي، أحد أعضاء الطاقم التدريبي ونجل المدرب كارلو.

والأربعاء، أعلن النادي الملكي إصابة مودريتش ومارسيلو، فيما جاءت نتائج بقية الاختبارات سلبية.

واتخذ ريال أقصى الإجراءات الاحترازية والصحيّة بهدف السيطرة على تفشي الفيروس في صفوفه، وذلك قبل ثلاثة أيام من استضافته لنادي قادش ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشرة الأحد.

ويتصدر ريال ترتيب الدوري الإسباني بفارق 8 نقاط عن إشبيلية الثاني بعد 17 مرحلة، فيما بات مبتعداً بفارق 13 نقطة عن جاره اللدود أتلتيكو مدريد حامل اللقب بعد فوزه عليه 2-صفر الأحد

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