مجلس النواب الأميركي يصوت على مشروع قانون ينتصر للمسلمين

2021-12-16 / 9:55 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

صادق مجلس النواب الأميركي بأغلبية بسيطة على مشروع قانون قدمته النائبة الديمقراطية المسلمة إلهان عمر لمكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا حول العالم، ردا على تصريحات عنصرية من قبل النائبة الجمهورية لورين بويبرت ضد إلهان.

وصوّت لصالح مشروع القانون 219 نائبا في مجلس النواب مقابل 212، بحسب ما نقلت وسائل إعلام أميركية.

وبحسب ما أورده موقع “الجزيرة نت”، ذكرت شبكة “سي إن إن” (CNN) أن مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون صوّت لصالح تمرير مشروع قانون إلهان عمر، والذي يقضي بإنشاء مكتب خاص داخل وزارة الخارجية لمكافحة الإسلاموفوبيا على مستوى العالم.

وجاء هذا التصويت بعد أسبوع من تقديم الديمقراطيين التقدميين في الكونغرس مشروع قانون منفصل لطرد الجمهورية بويبرت من لجان الكونغرس، إذ تم تسريب حديث لها في مناسبة بمجلس محلي في ولاية كولورادو الشهر الماضي، وصفت خلاله بويبرت زميلتها إلهان بأنها عضو في “مجموعة جهادية”، مضيفة أنها قد تكون إرهابية.

ومن شأن مشروع القانون معالجة تزايد حوادث الإسلاموفوبيا حول العالم، ولا يزال يتعين تمريره من قبل مجلس الشيوخ قبل تحويله إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه ليصبح قانونا.

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