تأجيل نهائي مسابقة ملكة جمال العالم

2021-12-16 / 9:41 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أعلن ممثلو اللجنة المنظمة لمسابقة ملكة جمال العالم الـ70 المزمعة يوم الخميس في سان خوان عاصمة بورتوركو، تأجيل نهائي المسابقة بسبب قيود فيروس كورونا.

وقالت اللجنة المنظمة “بعد تأكيد حالات إيجابية جديدة لعدوى فيروس كورونا هذا الصباح وبعد التشاور مع خبراء وممثلين عن النظام الصحي، قرر منظمو الحدث تأجيل النهائي على أن يعقد في غضون 90 يوما القادمة”.

وصرحت جوليا مورلي رئيسة اللجنة المنظمة للمسابقة “نتطلع إلى عودة المتسابقين الذين عرفناهم ونحبهم”.

وكان من المقرر عقد مسابقة ملكة جمال العالم السبعين في أواخر عام 2020، ولكن تم تأجيل المسابقة بسبب جائحة COVID-19.

وفي مارس 2021، أصبح من المعروف أن الحدث سيقام في سان خوان.

ويشارك ممثلو 98 دولة في المنافسة الحالية وهو أقل عدد في الـ19 عاما الأخيرة.

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