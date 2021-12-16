وسائل إعلام إسرائيلية: 5 قتلى اسرائيليين بمدينة اللد شرق تل أبيب
صواريخ موجهة من غزة إلى تل أبيب

طائرات إسرائيلية تقصف محيط مطار دمشق والدفاع السوري يدمر معظم الصواريخ

2021-12-16 / 8:49 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

اعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، الأدميرال فاديم كوليت، أن مقاتلات إسرائيلية من طراز “إف -16” تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي شنت ثماني ضربات بصواريخ مجنحة مستهدفة محيط مطار دمشق، مما أدى إلى إلحاق أضرار بمستودع ومقتل شخص.

وخلال فترة من الساعة 1:51 إلى الساعة 1:59، شنت أربع مقاتلات تكتيكية تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية من المجال الجوي فوق مرتفعات الجولان ضربات بثمانية صواريخ مجنحة مستهدفة أهدافا بالقرب من مطار دمشق الدولي.

وأضاف أن قوات الدفاع الجوي السورية دمرت سبعة من أصل ثمانية صواريخ أطلقتها المقاتلات الإسرائيلية باستخدام منظومات “بانتسير -أس”.

وقال كوليت: “نتيجة الغارة الجوية، تضرر مستودع للممتلكات المادية، وقتل شخص واحد”.

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