عبد اللطيف وهبي

البام يطالب الحكومة بإرجاع العالقين بالخارج

2021-12-16 / 7:42 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

دعا حزب الأصالة والمعاصرة الحكومة إلى إرجاع المغاربة العالقين في الخارج جراء قرار الإغلاق، وحثها على تقديم الدعم للقطاعات التي ما تزال تتضرر بشكل كبير من تداعيات الوباء.

وطالب المكتب السياسي لـ”الجرار”، في بلاغ صادر عن اجتماع له برئاسة عبد اللطيف وهبي أمس الأربعاء، الحكومة “إلى مضاعفة جهودها والتفكير من جديد في أنجع السبل لإرجاع جميع المواطنين المغاربة العالقين بالخارج أو الداخل”.

وفي شق اخر ؛ سجل المكتب السياسي للبام “بارتياح حذر” استمرار تحسن مؤشرات الإصابة بوباء كورونا ومعدلات الوفيات به، داعيا “كافة المواطنات والمواطنين إلى الالتزام بكامل القواعد والتدابير الاحترازية”

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