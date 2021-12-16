طنجة ..إدانة المتحرش بفتاة “بوخالف ” بالسجن النافذ
هبة بريس - مكتب طنجة
قررت الغرفة الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس،ادانة شاب تحرش بفتاة عبر رفع تنورتها في الشارع العام بمنطقة بوخالف، بالسجن النافذ سنة واحدة .
وأدين الشاب المتورط الرئيسي في هذه القضية التي أثارت جدلا واسعا بطنجة ، بعد انتشار واسع لمقطع فيديو يوثق للحظة رفعه تنورة فتاة بالشارع العام بمنطقة بوخالف بطنجة ، قبل ان يخرج في مقطع مصور طالبا الاعتذار للفتاة والمغاربة .
وكانت الشرطة، قد أوقفت في شتنبر الماضي 3 قاصرين يشتبه في قيامهم بتصوير الاعتداء، ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.
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المجموع 16 آراء
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2 تعليقات
أنا في نظري الحكم غير مناسب ومخفف إلى أدنى حد ،الحكم الغاية منه الزجر ومنع ما أمكن ارتكاب نفس الجرائم مرة أخرى،لذلك أرى أنه أقل ما يمكن الحكم به على مجرمين من هذا النوع هو 5 سنوات.
هذا جرم سافر وغير مقبول
لوكانت تخاف الله مالبست التنورة ولكن الوالدين يتحملون المسؤولية امام الله وأمام العباد