طنجة ..إدانة المتحرش بفتاة “بوخالف ” بالسجن النافذ

2021-12-16 / 7:27 مساءً
0
هبة بريس - مكتب طنجة

قررت الغرفة الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس،ادانة شاب تحرش بفتاة عبر رفع تنورتها في الشارع العام بمنطقة بوخالف، بالسجن النافذ سنة واحدة .

وأدين الشاب المتورط الرئيسي في هذه القضية التي أثارت جدلا واسعا بطنجة ، بعد انتشار واسع لمقطع فيديو يوثق للحظة رفعه تنورة فتاة بالشارع العام بمنطقة بوخالف بطنجة ، قبل ان يخرج في مقطع مصور طالبا الاعتذار للفتاة والمغاربة .

وكانت الشرطة، قد أوقفت في شتنبر الماضي 3 قاصرين يشتبه في قيامهم بتصوير الاعتداء، ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

ما رأيك؟
المجموع 11 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بروفيسور ..سرعة انتشار متحور ” أوميكرون” مكمن خطورته

بروفيسور ..سرعة انتشار متحور ” أوميكرون” مكمن خطورته

2021-12-16 / 8:15 مساءً
Photo of بعد واقعة التحرش في البرلمان المغربي.. مطالبات بالانضمام لاتفاقية دولية

بعد واقعة التحرش في البرلمان المغربي.. مطالبات بالانضمام لاتفاقية…

2021-12-16 / 8:03 مساءً
Photo of والد الزفزافي يعلن عن نقل نجله للمستشفى للعلاج

والد الزفزافي يعلن عن نقل نجله للمستشفى للعلاج

2021-12-16 / 7:09 مساءً
Photo of دولة أوروبية تستأجر 300 زنزانة في كوسوفو لتخفيف الاكتظاظ

دولة أوروبية تستأجر 300 زنزانة في كوسوفو لتخفيف الاكتظاظ

2021-12-16 / 6:52 مساءً
Photo of تتويج الخطوط الملكية المغربية كأفضل شركة نقل جوي بإفريقيا

تتويج الخطوط الملكية المغربية كأفضل شركة نقل جوي بإفريقيا

2021-12-16 / 6:38 مساءً
Photo of روسيا : مستعدون لتصدير لقاح “سبوتنيك لايت” إلى المغرب

روسيا : مستعدون لتصدير لقاح “سبوتنيك لايت” إلى المغرب

2021-12-16 / 6:35 مساءً
Photo of كورونا بالمغرب.. 24.4 مليون شخص تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح

كورونا بالمغرب.. 24.4 مليون شخص تلقوا الجرعة الثانية من…

2021-12-16 / 5:38 مساءً
Photo of المعهد الوطني للصحة: التلقيح هو السبيل الوحيد لمواجهة المتحورات

المعهد الوطني للصحة: التلقيح هو السبيل الوحيد لمواجهة المتحورات

2021-12-16 / 4:49 مساءً
Photo of تسجيل 205 إصابات و4 وفيات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 205 إصابات و4 وفيات جديدة بكورونا خلال 24…

2021-12-16 / 4:27 مساءً
Photo of الحكومة تصادق على “تطبيق الضريبة على القيمة المضافة”

الحكومة تصادق على “تطبيق الضريبة على القيمة المضافة”

2021-12-16 / 4:04 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق