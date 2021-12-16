طنجة ..إدانة المتحرش بفتاة “بوخالف ” بالسجن النافذ

هبة بريس - مكتب طنجة

قررت الغرفة الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس،ادانة شاب تحرش بفتاة عبر رفع تنورتها في الشارع العام بمنطقة بوخالف، بالسجن النافذ سنة واحدة .

وأدين الشاب المتورط الرئيسي في هذه القضية التي أثارت جدلا واسعا بطنجة ، بعد انتشار واسع لمقطع فيديو يوثق للحظة رفعه تنورة فتاة بالشارع العام بمنطقة بوخالف بطنجة ، قبل ان يخرج في مقطع مصور طالبا الاعتذار للفتاة والمغاربة .

وكانت الشرطة، قد أوقفت في شتنبر الماضي 3 قاصرين يشتبه في قيامهم بتصوير الاعتداء، ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

ما رأيك؟ المجموع 11 آراء 0 11