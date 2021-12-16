والد الزفزافي يعلن عن نقل نجله للمستشفى للعلاج

هبة بريس _ الرباط

نقل ناصر الزفزافي، اليوم الخميس، إلى المستشفى بمدينة طنجة للعلاج، بحسب ما كشف عنه والده.

وأوضح أحمد الزفزافي، والد ناصر المحكوم عليه بـ20 سنة سجنا نافذا، على خلفية الحراك، أن الأخير، نقل الى المستشفى خارج السجن.

وأكد والد الزفزافي في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع فايسبوك أنه تم الاحتفاظ بنجله في المستشفى لدواعي صحية كان يشكو منها منذ مدة.

وتجدر الاشارة إلى أن الزفزافي كان قد نقل في مناسبات مختلفة الى المستشفى لاجراء فحوصات وتلقي العلاج من مشاكل صحية يعاني منها.

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