روسيا : مستعدون لتصدير لقاح “سبوتنيك لايت” إلى المغرب

2021-12-16 / 6:35 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

قال وكالة الأنباء الروسية الرسمية “TASS” أمس الأربعاء ان الممثل التجاري الروسي تسينامدزغفريشفيلي صرح ان روسيا تعمل حاليا على تسجيل وتنظيم إجراءات تصدير لقاح “سبوتنيك لايت” المضاد لفيروس كورونا المستجد إلى المملكة المغربية.

وحسب ذات المصدر، فإن الممثل التجاري الروسي قال في تصريحه إن روسيا تنظر حاليا في تسجيل وتنظيم الامدادات اللازمة من لقاح سبوتنيك لايت من أجل تصديرها إلى المغرب لاستخدامها كلقاحات معززة ضد فيروس كورونا، مضيفا بأن “القرار النهائي بشأن الكميات والإطار الزمني لشراء هذه اللقاحات يبقى في يد وزارة الصحة المغربية”.

وأشارت وكالة الأنباء الروسية، أن المغرب كان قد رخص لاستخدام لقاح سبوتنيك v الروسي المضاد لفيروس كورونا في مارس الماضي، إلا أنه لم يتم استيراد أي شحنة من هذا اللقاح من روسيا إلى غاية اليوم، دون أن يقوم أحد الطرفين بتوضيح أسباب ذلك.

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