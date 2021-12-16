Algeria's players celebrate their win in the FIFA Arab Cup 2021 semi-final football match between Qatar and Algeria at the Al-Thumama stadium in the Qatari capital of Doha on December 15, 2021. (Photo by KARIM JAAFAR / AFP)

مهاجم المنتخب الجزائري يشعل مواقع التواصل برفع علم المغرب

2021-12-16 / 6:21 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

فتح اللاعب الجزائري يوسف بلايلي المجال لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، للحديث عن الرياضة وتأثرها بالسياسة .

واشعل بلايلي مواقع التواصل الإجتماعي برفعه علم المغرب عند احتفاله بصعود منتخب بلاده إلى المباراة النهائية في كأس العرب بعد الفوز على قطر، الأربعاء.

و انتشر على مواقع التواصل مقطع فيديو لبلايلي، وهو يرفع علم المغرب وفلسطين مع العلم الجزائري أثناء احتفاله مع الجمهور بالصعود للمباراة النهائية.

وصبت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول ضرورة التعامل مع الرياضة بعيدا عن السياسة على امل ان تصلح الاولى اعطاب الثانية .

وأقصى المنتخب الجزائري قطر صاحبة الأرض وبطلة آسيا من كأس العرب لكرة القدم، بفوزه عليها 2-1 .

وسجّل هدفي الجزائر المدافع جمال بن العمري (59) ويوسف بلايلي (90+17)، فيما أحرز محمد مونتاري (90+7) هدف قطر الوحيد.

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