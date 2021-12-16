المغرب يتسلم أنظمة دفاعية اسرائيلية مضادة للطائرات العسكرية المسيرة

2021-12-16 / 6:08 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

كشف موقع إلكتروني أن إسرائيل والمغرب وقّعا على اتفاق يقضي بإنشاء مصنعين مغربيين متخصصين في صناعة الطائرات العسكرية المسيّرة.

ونقل الموقع الإلكتروني الإسرائيلي i24NEWS، اليوم الخميس، عن مصادر إسرائيلية أن من بين بنود هذا الاتفاق تدشين مصنعين في المغرب بهدف تصنيع طائرات مسيرة هجومية، كما تقوم بعمل المراقبة لجمع المعلومات عن بعد، وأن هذا الاتفاق المشترك لن يتوقف عند حد هذين المصنعين فقط.

ويتضمن الاتفاق بين البلدين نقل التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية إلى المغرب للتصنيع في مرحلة تأتي في أعقاب حصول المملكة على عدد من المعدات والآليات العسكرية الإسرائيلية الخاصة بالدفاع والهجوم معا.

وذكر الموقع الإلكتروني أن المغرب تسلم، أخيرا، أنظمة دفاعية مضادة للطائرات العسكرية المسيرة، والتي تنتمي إلى نظام “Skyblock Dome” الدفاعي الإسرائيلي.

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