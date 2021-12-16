خمسيني ينهي حياته برصاصة وسط غابة بطنجة (صور)

هبة بريس - مكتب طنجة

أنهى رجل في الخمسينيات من العمر، حياته بطريقة مأساوية زوال اليوم الخميس، متأثرا برصاصة أطلقها من بندقية صيد عجلت بوفاته على الفور .

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها “هبة بريس ” فقد عثر على الخمسيني جثة هامدة وسط غابة “هوارة” ضواحي مدينة طنجة ، في ظروف لازالت غامضة .

واستنفرت الواقعة مصالح الدرك الملكي التي انتقلت الى عين المكان وعاينت الجثة قبل نقلها صوب مستودع الاموات ، فيما تم فتح تحقيق لتحديد ظروف وملابسات الواقعة .

ما رأيك؟ المجموع 7 آراء 7 0