خمسيني ينهي حياته برصاصة وسط غابة بطنجة (صور)

2021-12-16 / 5:18 مساءً
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هبة بريس - مكتب طنجة

أنهى رجل في الخمسينيات من العمر، حياته بطريقة مأساوية زوال اليوم الخميس، متأثرا برصاصة أطلقها من بندقية صيد عجلت بوفاته على الفور .

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها “هبة بريس ” فقد عثر على الخمسيني جثة هامدة وسط غابة “هوارة” ضواحي مدينة طنجة ، في ظروف لازالت غامضة .

واستنفرت الواقعة مصالح الدرك الملكي التي انتقلت الى عين المكان وعاينت الجثة قبل نقلها صوب مستودع الاموات ، فيما تم فتح تحقيق لتحديد ظروف وملابسات الواقعة .

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