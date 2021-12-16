الكونغو تعلن انتهاء تفشي إيبولا

2021-12-16 / 3:51 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلنت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية انتهاء تفشي وباء إيبولا الذي بدأ في أوائل أكتوبر في إقليم كيفو الشمالي وأدى إلى إصابة 11 شخصا وأودى بحياة ستة منهم.

وقال وزير الصحة جان جاك مبونغاني في جلسة إحاطة إعلامية عبر الإنترنت “أتوجه بالتهنئة الحارة للعاملين بالقطاع الصحي في مدينة بني الذين أوقفوا حركة إضرابهم من أجل التعامل مع هذه الجائحة”.

وأعلنت الكونغو عن التفشي الثالث عشر للمرض في الثامن من أكتوبر في مدينة بني بشرق البلاد، مما أثار مخاوف بشأن تكرار جائحة 2018-2020، التي أودت بحياة ما يقرب من 2300 شخص في نفس المنطقة، وهو ثاني أعلى عدد وفيات تم تسجيله منذ ظهور المرض.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان إن السلطات الصحية في الكونغو قامت بتطعيم أكثر من 1800 شخص باستخدام لقاح إيرفيبو من إنتاج شركة ميرك.

وتم اكتشاف هذا الفيروس، الذي يسب أعراض قيء وإسهال حادة كما ينتشر عن طريق ملامسة سوائل الجسم، للمرة الأولى بالقرب من نهر إيبولا عام 1976.

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