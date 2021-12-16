المغرب يسمح بتسليم فرد من أقلية الإيغور إلى الصين

هبة بريس

وافقت محكمة النقض على تسليم صيني ينتمي لأقلية الإيغور المسلمة اعتُقل في يونيو الماضب لدى وصوله إلى المغرب ومطلوب لدى الصين بتهمة ارتكاب “أعمال إرهابية”.

وقال المحامي ميلود قنديل في تصريح لوكالة فرانس بريس، أن “القضاء أكد أمس (الأربعاء) تسليم موكلي. لم نتسلم بعد الحكم لمعرفة حيثيات هذا القرار ولكن الأمر صعب نفسيا عليه”.

وأوضح أنه لا يعرف موعد تسليمه، علما أن المغرب أغلق حدوده الجوية بسبب انتشار المتحورة أوميكرون، ولا يستقبل سوى رحلات محددة لإعادة مغربيين إلى بلادهم ويُعطى الإذن على أساس كل حالة على حدة.

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