حمزة الفيلالي

بسبب إشاعة زواجه من طليقة “قبيبو”.. حمزة الفيلالي:” متبقاوش ديرو بيا البوز”

2021-12-16 / 2:48 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

خرج الفنان المغربي حمزة الفيلالي عن صمته، عقب الإشاعات التي لاحقته و التي تفيد ارتباطه بالمؤثرة التونسية نجلاء غرس الله طليقة “قبيبو”.

و اختار الفنان المغربي منصة التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، ليوجه رسالة قاسية اللهجة إلى كل من يسعى إلى تحقيق “البوز” عن طريق الإشاعات .

و قال الفيلالي :”الله يرحم لكم الوالدين اخوتي و خوتاتي، متبقاوش ديرو بيا البوز على الفراغ و التخربيق اللي مكايفيدني لا أنا لا انتوما بشي حاجة، نهار عرفتوني و أنا محتارم الجمهور ديالي، و عمري تعرفت بشيحاجة الي ماعندها معنى”.

و أضاف :”الله يخليكم خليكم مركزين على الأعمال ديالي الي كنتقاتل باش نوصل ليكم فأحسن صورة، أما حياتي الشخصية فكتبقى شخصية و أنا حر فيها، مدام مكنغضبش الله …شكرا ليكم كل الحب و التقدير”.

و الجدير بالذكر أن الفنان الكوميدي و منشط البرامج أعلن مؤخرا عبر آخر خروج إعلامي له، (أعلن) عن نيته في الارتباط خلال الأيام القليلة القادمة.

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‫2 تعليقات

  1. كما قال انه يتابع تكوينه كطيار مدني و هو تكوين كبير على ما أعتقد مخصص لاصحاب الرياضيات المتميزين داخل سن معين …و اللع اعلم و يعاون الجميع

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