الحكومة تصادق على إحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي

2021-12-16 / 2:19 مساءً
1
هبة بريس

تداول المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، وصادق على مشروع قانون رقم 81.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 40.80 المتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ويهدف هذا المشروع إلى إعادة صياغة مهام المعهد الوطني للبحث الزراعي في ظل وجود مؤسسات وهياكل أخرى تابعة للوزارة، من أجل تعزيز المساهمة المهمة للمعهد في مجال التكوين، لاسيما بتثمين أبحاثه وتسويق نتائجه. ومن شأن هذه المراجعة لمهام المعهد أن تمكنه من الاضطلاع الكامل بدوره كفاعل وطني رئيسي في مجال البحث الزراعي، وتعزيز الشروط الضرورية والمحفزة لمستخدميه والأكثر ملاءمة لخصوصيته.

ويقوم مشروع القانون بنسخ وتعويض أحكام الفصل الثاني من القانون رقم 40.80، ليصبح المعهد مكلفا بمهام، منها، إجراء الأبحاث العلمية والتقنية والاقتصادية الرامية إلى التنمية المستدامة للفلاحة وتربية المواشي، ومباشرة الدراسات الاستطلاعية المتعلقة بالوسط الطبيعي أو التي لها صلة بتحسين الإنتاج النباتي أو الحيواني، علاوة على إجراء تجارب في شأن المزروعات الجديدة، ومباشرة جميع التجارب ذات الصبغة الفلاحية، وتحديد كيفيات تطبيق نتائج الأبحاث المنجزة، ثم إيواء وتدبير المجموعة الوطنية للموارد الوراثية النباتية، والموارد الوراثية الحيوانية، والكائنات الدقيقة للأغذية والزراعة، طبقا للالتزامات الدولية للمملكة المغربية في هذا المجال.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ميارة: ضمان الأمن الغذائي من أبرز تحديات بلدان المنطقة الإفريقية والعربية

ميارة: ضمان الأمن الغذائي من أبرز تحديات بلدان المنطقة…

2021-12-17 / 11:33 صباحًا
Photo of الرئيس السنغالي يكلف السفير المغربي بنقل تحياته الأخوية للملك

الرئيس السنغالي يكلف السفير المغربي بنقل تحياته الأخوية للملك

2021-12-17 / 9:35 صباحًا
Photo of أخنوش يجتمع ب”أحرار” جهة البيضاء ويحث على مواصلة العمل

أخنوش يجتمع ب”أحرار” جهة البيضاء ويحث على مواصلة العمل

2021-12-17 / 9:28 صباحًا
Photo of المستشار السياسي لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط يواصل جولته بالإقاليم الجنوبية للمملكة

المستشار السياسي لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط يواصل جولته…

2021-12-17 / 8:00 صباحًا
Photo of بوريطة : المغرب ومجموعة فيسغراد يقيمان علاقتهما على أساس متين من الثقة

بوريطة : المغرب ومجموعة فيسغراد يقيمان علاقتهما على أساس…

2021-12-16 / 8:59 مساءً
Photo of البام يطالب الحكومة بإرجاع العالقين بالخارج

البام يطالب الحكومة بإرجاع العالقين بالخارج

2021-12-16 / 7:42 مساءً
Photo of لوديي يشارك في الاجتماع الـ17 لوزارء الدفاع أعضاء مبادرة “5+5 دفاع”

لوديي يشارك في الاجتماع الـ17 لوزارء الدفاع أعضاء مبادرة…

2021-12-16 / 5:02 مساءً
Photo of الملك مبرقا عاهل البحرين: معتزون بالعلاقات المتميزة التي تجمع بلدينا

الملك مبرقا عاهل البحرين: معتزون بالعلاقات المتميزة التي تجمع…

2021-12-16 / 3:38 مساءً
Photo of بايتاس: واعون بتضرر السياحة من الإغلاق لكن الأولوية لحماية الأرواح

بايتاس: واعون بتضرر السياحة من الإغلاق لكن الأولوية لحماية…

2021-12-16 / 1:46 مساءً
Photo of بايتاس عن سحب القانون الجنائي: “سحب القوانين من حق الحكومات”

بايتاس عن سحب القانون الجنائي: “سحب القوانين من حق…

2021-12-16 / 1:30 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق