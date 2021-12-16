بايتاس: حددنا آخر أجل لعودة العالقين بالخارج بسبب تطورات الوضع

هبة بريس - الرباط

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن تحديد آخر أجل لعوجة العالقين بالخارج يأتي بسبب تطورات الوضع.

وقال باتياس في رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس بالرباط، أن قرار الاغلاق يأتي بسبب الموجة الرابعة التي تعرفها عدد من البلدان.

وأضاف باتياس قائلا “بسبب الاغلاق ما وصلاتش الموجة لبلادنا، والغاية منه هو تثمين المكتسبات المحققة بفضل عملية التلقيح”.

وعن قرارت عودة العالقين، تابع بايتاس معلقا: “لسنا في وضع طبيعي، الوضع يعرف تقلبات ومتغيرات وتطورات من ساعة الى اخرى، والحكومة واجبها الحفاظ على سلامة المواطنين والمكتسبات المحققة”.

واسترسل بالقول “الحكومة كتاخذ القرارت بناءا على التطورات، خذات قرار عودة المغاربة العالقين بالخارج في مهلة 24 أو 48 ولم تكن كافية بالنسبة لعدد من المواطنين، لذلك تم اتخاذ قرار جديد بدخولهم عبر 3 ثلاث دول “الامارات، تركيا، البرتغال”،وتم وضع إجراءات وشروط عبر تكلف الحكومة باقامتهم بفنادق ومتابعة حالاتهم الى حين الاطمئنان”

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0