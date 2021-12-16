البام يطالب بمهمة استطلاعية للوقوف على خسار السياحة
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بايتاس: واعون بتضرر السياحة من الإغلاق لكن الأولوية لحماية الأرواح

2021-12-16 / 1:46 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على أن الحكومة واعية بتأثير قرار الإغلاق على القطاع السياحي.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس بالرباط، ” واعون بتأثير الإغلاق على القطاع السياحي، لكن يجيب ترتيب الاولويات، تخيلوا وقوعنا في انتكاسة لا قدر الله”.

وتابع الناطق الرسمي باسم الحكومة قائلا “مسؤوليتنا الأولى هي حماية الارواح، لكي لا نقع في انتكاسة ونضطر الى اتخاذ قرارات صعبة”.

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‫2 تعليقات

  1. عن اي أرواح عن اي حماية تثحدتون؟؟!! كفاكم من السنيما فإن كنتم تريدون حماية الارواح حقا لقمتم بانفاق ربع ما انفقتموه غي شراء (اللقاحات) على تجهيز المستشفيات العمومية حيث تزهق الأرواح لغياب أبسط المعدات الطبية و الأطر الصحية.

  2. راي حكومة فاشلة و قرارات فاشلة مافائدة التلقيح من المنطقي الادلاء بختبار PCR سلبي اقل من 24 ساعة و جواز التلقيح وفتح الحدود لان الاغلاق ليس في صالح الشعب

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