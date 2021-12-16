بايتاس: واعون بتضرر السياحة من الإغلاق لكن الأولوية لحماية الأرواح

هبة بريس - الرباط

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على أن الحكومة واعية بتأثير قرار الإغلاق على القطاع السياحي.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس بالرباط، ” واعون بتأثير الإغلاق على القطاع السياحي، لكن يجيب ترتيب الاولويات، تخيلوا وقوعنا في انتكاسة لا قدر الله”.

وتابع الناطق الرسمي باسم الحكومة قائلا “مسؤوليتنا الأولى هي حماية الارواح، لكي لا نقع في انتكاسة ونضطر الى اتخاذ قرارات صعبة”.

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