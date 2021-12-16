بايتاس يؤكد: “حالة أوميكرون المسجلة تحورت بالدار البيضاء”
هبة بريس - الرباط
جدد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي بإسم الحكومة، التأكيد على أن حالة أوميكرون المسجلة بالمغرب، غير وافدة وتحورت بالدار البيضاء.
وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، “يتكرر سؤال كيف ظهرت هذه الحالة وحنا سادين.. أنا أنقل معطيات طبية وديال ذوي الاختصاص، المتحور ظهر في بلادنا، والفيروس يتحور بشكل متكرر، فطبيعي جدا هاد الفيروس بدأ يتحور بشكل يومي وظهرت هذه الحالة في المغرب.”
وتابع بايتاس قائلا “هاد الفيروسات ملي كتتحور المنظمة العالمية للصحة كتراقب، وملي كتلقى شي فيروس يثير القلق كتقولها”، مشددا على أن الحالة مستقرة وغير مقلقة وتحظى بعناية طبية”.
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4 تعليقات
“الفيروس يتحور بشكل متكرر ”
المواطـن فـاق واستفـاق ، إلا القنوات التلفزية المغربية واللجنـة اللاتقنيـة ووزارة الصحـة و المنظمة العالميـة للصـحة هـم المطبلون و تقـومون بالإشهـار لفائـدة أغـوال وتجـار الوباء والتلقيح واللقاح والتكليخ ، عليهم أن يتقـوا الله فـي أنفسهـم .ويبتـعدوا عـن الإرهـاب الإعـلامي وتخويف البشرية ، إنهـا أكبـر خيانـة ومؤامـرة دنيئـة ولعبـة سياسية تجارية وترهيب ودعـاية عـالمية لفـرض اللقاح بجرعـات عديدة ولسنوات طويلة ، لأن الشركات المنتجـة للقاحات حققت أرباحـا طـائلة بدون متاعب أو مشقـة…
الانفـلونزا الموسمية دائما مـوجودة ، لا يعـلمهـا إلا الله إلا أنهـا تنتشر بسرعــة حسب الطقس والمناخ وبنتيـجة الخوف والتخويف والترهيب ، حيث يخلق هـذا الأمــر ضغوطـات نفسية فـي كل الأوساط وتؤدي الى الانحطـاط والانهـزامية عنـد المواطـن …
-وسـوف يأتـي الخبـر اليقيـن طـال الزمـن أم قصــر عـن هــذا المسـلسل الذي حيكت سيناريوهـاتة بتقنيـة عالية وبطريقـة جهنـميـة ومتطـورة… ويـد الله فـوق أيديهـم .
اللهم اصرف عنـا الوبــاء والبــلاء والغــلاء والـغبــــــاء، آميـن يا رب الـعـالمـين.
أوقفتم الطائرات و البواخر ولكن الحكومة نسيت الغواصات التي يفضلها المغاربة للسفر ( حتى هاذ الحكومة باغية البطولة ) درتو الضحك . كون غير تسكتو
امين الله ياخد فيهم
غير مللي اللقاح معندو حتى شيئ مفعول و لا وقاية و لا ولا و اختارعو و اقولو انه هناك متحور جديد كل هد اللقاحات و الادوياء غير تجارة في الصحة الناس المنضمة العالمية لقلت الصحة و المافيات الادوياء همها الاول والاخير ربح المال ثم المال .