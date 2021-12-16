البروفيسور المتوكل: “اللقاح لا يحمي من أوميكرون لكنه يقدم حصانة مناعية أقوى”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد سعيد المتوكل طبيب مختص في الإنعاش، وعضو اللجنة العلمية لتدبير جائحة كورونا، أن ظهور الحالة الأولى لسلالة أوميكرون ببلادنا يجعلنا ندق ناقوس الخطر بسبب سرعة انتشار المتحور الجديد.

و أوضح البروفيسور المتوكل أن أوميكرون من المتحورات التي يصعب التحكم فيها بالنظر لسرعة انتشاره وفق عدد من الدراسات التي أجريت لحدود الساعة بالرغم من كونه يتميز بأعراض خفيفة نسبيا.

و شدد المتوكل في تصريحات متلفزة على أنه و للحد من الانتشار السريع لمتحور أوميكرون يفترض منا جميعا التحلي باليقظة و روح المسؤولية عبر احترام التدابير الوقائية كارتداء الكمامة بالطريقة الصحيحة و تغييرها كل أربع ساعات مع غسل اليدين باستمرار و تجنب التجمعات و الأماكن المغلقة و مواصلة عملية التلقيح.

و بخصوص الأخيرة، أكد البروفيسور المتوكل أن التلقيح لا يحمي مائة بالمائة من الإصابة بمتحور أوميكرون، لكن الدراسات التي أجريت مؤخرا و منها دراسة علمية بريطانية أثبتت أن الأشخاص الملقحين لديهم حصانة مناعية بنسبة تتجاوز 75 في المئة مقارنة بغير الملقحين.

و دعا عضو اللجنة العلمية كافة المغاربة للإقبال على مراكز التلقيح بكثافة لتلقي الجرعة الأولى و الثانية و كذلك الجرعة المعززة لتقوية الحصانة المناعية و تفادي الانتكاسة الوبائية.

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