لدعم حاملي المشاريع.. البنك الشعبي يوقع عقد شراكة مع مؤسسة الثقافة المالية

2021-12-16 / 12:17 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

وقعت مجموعة البنك الشعبي المركزي عقد شراكة مع المؤسسة المغربية للثقافة المالية و ذلك لدعم الشباب حاملي المشاريع.

و أبرمت المؤسسة المغربية للثقافة المالية والبنك الشعبي المركزي عقد شراكة سيسمح باستهداف حاملي المشاريع والمقاولين من خلال مؤسسة البنك الشعبي لإنشاء المقاولات والأشخاص الذين يمارسون أنشطة مدرة للمداخيل.

كما تروم هاته الشراكة دعم المقاولات متناهية الصغر والمقاولات الصغيرة جدا من خلال مؤسسة التوفيق للتمويل الأصغر، وكذا الشباب، وسكان المناطق القروية والنساء.

وتم التوقيع على هذه الاتفاقية من قبل والي بنك المغرب، رئيس المؤسسة المغربية للثقافة المالية والرئيس المدير العام للبنك الشعبي المركزي.

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