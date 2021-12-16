بسبب تشديد إجراءات كورونا.. رئيس كوريا الجنوبية يعتذر من شعبه

هبة بريس - وكالات

اعتذر الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، اليوم الخميس، من الشعب عن استعادة إجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة في أعقاب ارتفاع حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا المستجد.

وقال مون: “أنا آسف لأننا اضطررنا مرة أخرى إلى تشديد إجراءات مكافحة الفيروس”، مشيرا إلى أنه “على مدار العودة إلى الحياة الطبيعية على مراحل، فشلنا في الاستعداد بشكل صحيح ولم نتمكن من التحكم في الزيادة في أعداد المرضى في حالة حرجة أو تأمين أسرة مستشفيات كافية”.

ووعد الرئيس بضبط الوضع قدر الإمكان خلال الفترة التي سيتم فيها فرض قيود على الفيروس، أو من السبت حتى 2 يناير، متعهدا بـ”اتخاذ قرار سريع بشأن تقديم تعويضات مالية لأصحاب الأعمال الصغيرة والعاملين لحسابهم الخاص والذين من المرجح أن يكونوا من بين الأكثر تضررا من القيود”.

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