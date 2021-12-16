خالد ايت الطالب

“تحور بالدار البيضاء”.. تصريحات ايت الطالب حول أوميكرون تثير سخرية النشطاء

2021-12-16 / 12:03 مساءً
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هبة بريس - الرباط

آثار تصريح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت الطالب، حول أول حالة مسجلة بالمغرب بمتحور أوميكرون، سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال ايت الطالب في تصريح صحفي أدلى به أمس الأربعاء، هذا المتحور غير وافد ويقطن بمدينة الدار البيضاء وناتج عن تحور في نفس المدينة .

وفي هذا الصدد، علق النشطاء بشكل ساخر على التصريح “الغريب” للوزير، وقال أحدهم “منظمة الصحة مشات غالطة، صحابليها اوميكرون من جنوب افريقيا لكن هو ولد درب غلف”.

وأضتف آخر “ولينا تاحنا كنتجو متحورات، دابا خاصنا نسجلوه بسميتنا باش ميسرقوهش لينا”.

وتابع آخر “واش الوزير عارف شنو كيقول، لبارح سدو علينا خوفا من دخول المتحولا وليوما كيقولينا راه تحور فكازا.. هادشي غريب”.

هذا وأعلنت الوزارة أمس الأربعاء، أنه تم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون” لدى مواطنة مغربية بمدينة الدار البيضاء.

واضاف المصدر ان السيدة توجد حاليا تحت الرعاية الصحية بإحدى المؤسسات الاستشفائية بالدار البيضاء، حيث تم التكفل بها وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة، كما أن الحالة الصحية للمصابة مستقرة ولا تدعو إلى القلق.

وأهابت وزارة الصحة بجميع المواطنين الى اتخاذ الاحتياطات والاجراءات الصحية الوقائية .

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‫5 تعليقات

  1. كثرة الهم تضحك! المتحور اذا نشأ عندنا فهذا يعني غلق الحدود في وجهنا بدون ان تحتاج الحكومة لغلقها كما عوقبت جنوب افريقيا سنعاقب وسيزداد تضرر القطاع الاقتصادي! والمسؤول من؟ بطبيعة الحال سيلومون المواطن المتهاون الذي لم يلقح أو لم يعزز مناعته بالجرعة الثالثة مع أن العديد من الدراسات تقول ان المتحورات هي نتيجة للقاح غير الفعال. الله يعفو علينا وصافي

  4. يعني…خاصنا…وخاصكم…نمشيو جميعا ناخذو اللقاح…فهمتو ولا نزيد نشرح…هذه والله مهزلة، ومسخرة، والمواطنون مُتَّهَمون بنشر الإشاعات في الوقت الذي يتم تسييس وضع وبائي لتبرير فشل تدبير سنوات من التسيير الاقتصادي والاجتماعي في ظل التحكم والاستبداد الذي لم يعط سوى التخلف والفقر والجهل والمرض…ليس إلا…وهي السياسة التي يبدو أنها سوف تستمر إلى أن يشاء الله…ومتى شاء الله لن يكون إلا ما أراده رب العزة رب العالمين فهو الغالب على كل أمر والقاهر فوق كل مخلوقاته…

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