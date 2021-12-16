التوظيف الوهمي في الخارج.. استغلال لحاجة اليائسين و استنفار للمسؤولين

2021-12-16 / 11:37 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

ارتفعت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة ظاهرة استغلال عوز و يأس الشباب خاصة العاطلين لإيهاهمهم بالتوظيف في الخارج مقابل مبالغ مالية مهمة، قبل أن تتبخر الوعود و تنكشف الألاعيب و يتضح أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد وهم بني على طموحات الحالمين بوظيفة خارج تراب المملكة.

في هذا الصدد، أطلقت المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب بالشراكة مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حملة وطنية بهدف التوعية بمواضيع التوظيف الأخلاقي والعادل.

الحملة وفق منظميها تهدف إلى إعلام العاملات و العمال المغاربة المهاجرين والمتنقلين بأخطار ممارسات الاحتيال في التوظيف الدولي، والتي يمكن أن تصل إلى العمل القسري.

كما تهدف الحملة إلى توعية الجهات المنخرطة في التوظيف الدولي سواء العمومية أو الخاصة بأهمية احترام المعايير الدولية لضمان حماية العمال.

و حسب الأمم المتحدة، فمن بين 281 مليون مهاجر دولي في العالم، هناك 169 مليون عامل مهاجر وهو ما يشكل ٪5 من اليد العاملة العالمية.

و على الرغم من الجهود المبذولة لضمان حماية العمال المهاجرين ومبادرات مثل الميثاق العالمي للهجرة، يظل هؤلاء العمال عرضة للخطر، ذلك أنه هناك العديد من الممارسات الاحتيالية وغير الأخلاقية، مثل عروض العمل الوهمية والوسطاء غير الرسميين والتكاليف غير المبررة للحصول على وظيفة.

ويقدر في هذا الصدد أن عدد ضحايا العمل القسري حول العالم لا يقل عن 25 مليون شخص، خاصة بسبب الديون.

و تم إطلاق الحملة بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين بتاريخ يوم 18 دجنبر من كل عام، على أن تستمر فعالياتها حتى يونيو 2022.

ومن أجل تعزيز المحاور الرئيسية للحملة، نظمت المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب بالشراكة مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يوم 15 دجنبر 2021 بالرباط، مائدة مستديرة بصيغة مختلطة، حضوريا وعبر الأنترنيت، حول موضوع “تعزيز التوظيف الأخلاقي والعادل في المغرب: ما هي تحديات وآفاق حملة توعية في هذا الصدد؟”.

هذا الحدث شهد مشاركة الجهات الرئيسية الفاعلة في التوظيف الدولي بالإضافة إلى متخصصين دوليين في هذا المجال.

و تندرج حملة التوعية هذه ضمن البرنامج الإقليمي “من أجل مقاربة شاملة لحكامة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال إفريقيا” الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، حيث أن إحدى أولويات هذا البرنامج هي تزويد الجهات المعنية الرئيسية بمعلومات حول التوظيف الأخلاقي والعادل و وتحسيسها حوله من أجل تعزيز ممارسته.

و في هذا الصدد، أكد سيفران ستروهال، رئيس قسم الحكامة ببعثة الإتحاد الأوروبي بالمملكة المغربية، بأن “هذا البرنامج يهدف إلى تحسين الأطر السياسية والتشريعية والمؤسسية والتنظيمية من أجل دعم قنوات الهجرة النظامية لليد العاملة إلى دول شمال إفريقيا وعبرها ومنها”.

من جهتها، قالت لورا بالاتيني، رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب، بأن “تعزيز ممارسات التوظيف العادلة والأخلاقية وضمان ظروف العمل اللائق هما من بين الأهداف المحددة للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، وهذا ما سيساعد على زيادة الإسهام الإيجابي للهجرة في التنمية”.

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