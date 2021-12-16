في لقاء بين الوزير ومهنيي النقل الطرقي الدولي للبضائع.. اتفاق على النهوض بالقطاع

2021-12-16 / 9:38 صباحًا
0
هبة بريس

التزمت وزارة النقل واللوجستيك والتمثيليات المهنية لقطاع النقل الطرقي الدولي للبضائع، بمواصلة الحوار المسؤول في أفق إيجاد حلول ناجعة لمختلف الإشكاليات المطروحة.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، مع الجمعيات والنقابات المهنية الممثلة لقطاع النقل الطرقي الدولي للبضائع، بهدف تمكين القطاع من مسايرة التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المملكة، أخذا بعين الاعتبار تطلعات المهنيين.

وتقرر، في هذا الصدد، العمل على تنظيم لقاءات جديدة، وبشكل منتظم، ابتداء من يناير المقبل، ووضع مخطط عمل أولي يهدف إلى النهوض بقطاع النقل الدولي للبضائع.

وخلال هذا الاجتماع، الذي حضره عدد من المسؤولين عن القطاع بالوزارة، طرح مهنيو قطاع النقل الطرقي الدولي للبضائع الصعوبات التي يعاني منها القطاع، وخاصة تلك المرتبطة بنقص الرخص الثنائية للنقل الدولي الطرقي، وصعوبات الحصول على التأشيرات بالنسبة للسائقين.

يشار إلى أن اللقاء التواصلي يندرج في إطار مواصلة اللقاءات التي تنظمها وزارة النقل واللوجستيك مع مختلف الهيئات الممثلة لقطاع النقل الطرقي بجميع أنواعه، إيمانا منها بإمكانية معالجة مجموعة من الإشكالات التي يعاني منها القطاع عبر الحوار الجاد.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “تحور بالدار البيضاء”.. تصريحات ايت الطالب حول أوميكرون تثير سخرية النشطاء

“تحور بالدار البيضاء”.. تصريحات ايت الطالب حول أوميكرون تثير…

2021-12-16 / 12:03 مساءً
Photo of التوظيف الوهمي في الخارج.. استغلال لحاجة اليائسين و استنفار للمسؤولين

التوظيف الوهمي في الخارج.. استغلال لحاجة اليائسين و استنفار…

2021-12-16 / 11:37 صباحًا
Photo of تزامنا وفصل الشتاء.. مواطنون يجددون مطلبهم بحذف “الساعة الإضافية”

تزامنا وفصل الشتاء.. مواطنون يجددون مطلبهم بحذف “الساعة الإضافية”

2021-12-16 / 11:27 صباحًا
Photo of توقيع إعلان نوايا بين بين المغرب وفيتنام لتعزيز التعاون الأكاديمي

توقيع إعلان نوايا بين بين المغرب وفيتنام لتعزيز التعاون…

2021-12-16 / 8:30 صباحًا
Photo of طقس الخميس.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

طقس الخميس.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2021-12-16 / 7:00 صباحًا
Photo of برلماني يسائل لفتيت عن الأراضي السلالية باقليم خنيفرة

برلماني يسائل لفتيت عن الأراضي السلالية باقليم خنيفرة

2021-12-15 / 11:37 مساءً
Photo of قضية نوفل شباط في التأمل

قضية نوفل شباط في التأمل

2021-12-15 / 11:05 مساءً
Photo of مساءلة المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين بشأن تفويض الجزائر لسلطاتها بمخيمات تندوف إلى جماعة مسلحة

مساءلة المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين بشأن تفويض الجزائر لسلطاتها…

2021-12-15 / 10:05 مساءً
Photo of الدفوف يسائل وزير الصحة حول غياب أقنعة الأوكسجين بمستشفى محمد الخامس بطنجة

الدفوف يسائل وزير الصحة حول غياب أقنعة الأوكسجين بمستشفى…

2021-12-15 / 9:40 مساءً
Photo of إسبانيا تشكل لجن لوضع استراتيجية لإنقاذ سبتة ومليلية

إسبانيا تشكل لجن لوضع استراتيجية لإنقاذ سبتة ومليلية

2021-12-15 / 9:26 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق