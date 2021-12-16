5.8 مليار دولار حجم سوق الرسوم المتحركة في العالم العربي

2021-12-16 / 9:32 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

قال رئيس تحرير مجلة “مانجا العربية” عصام أمان الله بخاري إنه، بحسب أحدث تقرير، بلغ حجم صناعة الرسوم المتحركة وألعاب الفيديو والمانجا في العالم العربي في العام 2020 نحو 5.8 مليار دولار.

وتوقع بخاري، في كلمة ألقاها، مساء أمس الأربعاء، خلال حفل إطلاق مجلة “مانجا العربية للشباب”؛ وهو المشروع الإعلامي والثقافي الطموح الذي تطلقه المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، أن يصل حجم هذه السوق في عام 2025 إلى 12.8 مليار دولار.

وأكد أن المجلة تسعى إلى إلهام الشباب وتمكين خيالهم، وتحفيزهم عبر شخصيات المانجا؛ وتقديم إبداعات سعودية وعربية تسهم في إثراء المحتوى الإبداعي العربي، والذي تطمح إلى أن ينافس أكبر منصات صناعة الترفيه في الوطن العربي والعالم. ويمثل إطلاق مجلة “مانجا العربية للشباب” المرحلة الثانية من مشروع “مانجا العربية”، وتستهدف المجلة جيل الشباب من الفئة العمرية التي تزيد أعمارها على 15 عاما؛ وذلك بعد النجاح الكبير الذي حظي به إطلاق مجلة “مانجا العربية للصغار”.

وكان بخاري قد صرح بأن “السعودية صنفت في المركز الحادي عشر على قائمة أكثر الدول قراءة في العالم”، مضيفا أن المجموعة السعودية تسعى إلى المساهمة في تحقيق الهدف المنشود لرفع تصنيف المملكة إلى أعلى خمس دول في معدل القراءة في العالم، وكذلك المساهمة في استقطاب المزيد من القراء، ورفع ساعات القراءة السعودية في العالم بشكل عام.

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