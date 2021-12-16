توقيع إعلان نوايا بين بين المغرب وفيتنام لتعزيز التعاون الأكاديمي

هبة بريس

تم اليوم الأربعاء بالرباط التوقيع على إعلان نوايا بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة التربية والتكوين بالفيتنام، لتعزيز التعاون الأكاديمي بين الجانبين.

ويهدف الاعلان الذي وقعه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، السيد عبد اللطيف ميراوي، ووزير التربية والتكوين الفيتنامي ، السيد نجوين كيم سون، خلال حفل نظم على هامش الاحتفال بالذكرى ال60 لإقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، إلى إبرام اتفاقيات بين الجامعات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما يروم التأسيس لحوار مستمر عبر تنظيم منتدى أكاديمي، بالتناوب، كل سنتين وإطلاق طلبات مشاريع مشتركة للتعليم العالي والبحث العلمي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، حسب بلاغ لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

‎ وفي كلمة بهذه المناسبة، أشاد السيد ميراوي “بعلاقات الصداقة الوثيقة والمتجذرة بين المملكة وجمهورية فيتنام الاشتراكية، والفرص التي تتيحها هذه الأخيرة في عدد من الميادين”.

كما أكد الوزير أيضا التزامه “بالعمل على تعزيز هذا التعاون الاستثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما تطوير البحث العلمي، وتبادل التجارب الجامعية، وتشجيع حركية الطلبة”.

وعرف حفل التوقيع مشاركة كل من سفيرة جمهورية فيتنام الاشتراكية بالمغرب، السيدة دانغ تهي تهو ها، وسفير المملكة المغربية في فيتنام، السيد جمال شعيبي.

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